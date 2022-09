Élections au Brésil : tous nos articles en accès libre ce week-end

Ce dimanche 2 octobre, le Brésil vote pour les élections générales et voit l'ex-président Lula – revenu de son enfer judiciaire – affronter le sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. À cette occasion, Politis propose en accès libre jusque lundi les trois dossiers spéciaux parus depuis un mois dans ses colonnes. L'occasion de prendre le pouls d'un pays secoué par quatre ans funestes de « bolsonarisme ».

Des t-shirts de rue à l'effigie de Lula et de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro assassinée le 14 mars 2018. (Photo : BUDA MENDES / GETTY IMAGES SOUTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.)

Le Brésil ! Où de très très nombreux regards seront tournés, dans la nuit ce dimanche 2 octobre, vers le résultat des élections générales. L’enjeu vital : Bolsonaro peut-il être défait ? Lula pourrait l’emporter dès de ce premier tour. À défaut, jusqu’au second tour du 30 octobre, la gauche redoute une terrible tension et la violence des factions d’extrême-droite que Bolsonaro a chauffé dans cette perspective, « à la Trump ».

Pour cette occasion exceptionnelle, dont les enjeux résonnent fort en France et dans une Union européenne prise d’assaut par le néo-fascisme, nous mettons à votre disposition gratuitement les trois dossiers (14 articles) que nous avons publié sur l’état démocratique, social et écologique du Brésil.

