La Chine génocidaire toujours bienvenue à la Fête de l’Humanité

Des livres célébrant Xi Jinping d’un côté, des Ouïgours qui meurent dans des camps de concentration de l’autre. Malgré d’ultimes preuves du massacre à l’encontre de la minorité musulmane, enfin reconnu par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dans un rapport tardif rendu le 31 août, L’Humanité a maintenu sa traditionnelle invitation du Parti communiste chinois (PCC) à la Fête de l’Huma, qui a eu lieu ce week-end.

Comme chaque année, et ce en dépit de nombreux rapports d’ONG, d’enquêtes journalistiques et d’alertes de la diaspora, Pékin a conservé les mains libres pour déverser sa propagande. Par l’intermédiaire de l’ambassade de Chine, également présente, le public pouvait se délecter de reportages parus dans la revue Dialogue Chine-France, éditée par les nouvelles Éditions de la Route de la soie, où le Xinjiang est vanté pour ses atouts touristiques, sa cuisine ou son parc industriel.

Comme si les 380 centres de « rééducation » où l’autorité chinoise s’adonne à des traitements inhumains n’existaient pas. Ou que le million de personnes qui y sont détenues se résumait à un mythe entretenu par les « ennemis américains ». À la Fête de l’Huma, parmi les députés de la Nupes présents sur place, seuls quelques élus écologistes ont voulu protester, en brandissant des pancartes pour rappeler le génocide en cours. Une action symbolique qui n’apparaît pas dans le compte rendu de L’Huma sur l’événement organisé par le journal.

Fortement médiatisée, la répression dans les camps, que le régime qualifie de « rééducation », s’organise et prend des formes diverses hors les murs. La nouvelle arme utilisée par Pékin ? La faim. Depuis le confinement strict décrété en août par le pouvoir central dans plusieurs villes, dont la capitale, Urumqi, des habitants se plaignent de ne pas pouvoir s’alimenter ou se soigner. Bloqués chez eux, certains affirment que le régime les affame délibérément. Des témoignages, et notamment des vidéos, grossissent jour après jour le hashtag #StarvationGenocide créé sur Twitter.

Recently diaspora Uyghurs launched a social media campaign #StarvationGenocide referring to the urgent situation in Uyghurland.



Horrific videos circulating on Chinese social media show the tragic consequences of the more than 30-day brutal lockdown. pic.twitter.com/fp0x7POfx6