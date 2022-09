Le film, présenté à Cannes et composé de bobines familiales, est à voir sur Arte le 14 septembre.

Avant sa sortie en salle prévue à la fin de l’année, Les Années Super 8, d’Annie Ernaux et David Ernaux-Briot, est diffusé sur l'antenne d'Arte le 14 septembre et déjà visible sur son site à compter de ce 7 septembre. Présenté cette année dans le cadre de La Quinzaine des réalisateurs, à Cannes, le film a été composé à partir des bobines enregistrées dans les années 1970 par la caméra Super 8 que le mari d’Annie Ernaux avait achetée et qu’il était seul à manier. D’où, à l’écran, l’écrivaine (mais qui,…