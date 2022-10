5 ans de #MeToo : « On a trop individualisé le combat féministe »

Militantes féministes aux trajectoires et aux terrains différents, Alice Coffin et Fatima Ouassak débattent de l’état des luttes et des moyens de les faire converger.

Après #MeToo, où en est le combat féministe ? Est-il allé trop loin, ou pas assez ? Comment peut-il s’articuler pour relever les immenses défis qui subsistent et faire face à la montée en puissance de l’extrême droite qui phagocyte les combats féministes ?

Fatima Ouassak est cofondatrice du collectif Front de mères, syndicat de parents des quartiers populaires. À Bagnolet, aux côtés d’Alternatiba, ce collectif a ouvert une maison de l’écologie populaire nommée « Verdragon ». Alice Coffin, militante LGBT, est élue apparentée EELV au Conseil de Paris.

Deux histoires différentes, deux destins croisés. Elles représentent deux grands courants de la lutte féministe moderne et prônent un combat commun. Nous les avons conviées à la rédaction de Politis pour un échange à bâtons rompus sur l’avenir d’une lutte plus que jamais nécessaire.

Fatima Ouassak, la colère est le sujet du livre collectif publié le 12 octobre et auquel vous participez (1). Ce sentiment, notamment dans la perspective MeToo, est-il un moteur déterminant de l’engament féministe ?

Fatima Ouassak : Dans ce livre, je parle de stratégie de la colère de mon point de vue de militante racisée qui, pendant longtemps, n’a pas su quoi faire de ce sentiment, auquel j’étais souvent renvoyée. La colère, en réalité, ne sert pas à grand-chose à part se faire du mal. Il faut parvenir à la rendre politique et, donc, collective. Ce qui demande parfois de mettre de l’eau dans son vin. Pour MeToo, qu’on résume souvent à une action éruptive, on oublie le travail militant réalisé en amont et qui a permis à ce mouvement de se donner à voir de cette manière-là.

Fatima Ouassak et Alice Coffin, dans les locaux de Politis, le 7 octobre dernier. (Photo : Maxime Sirvins.)

Alice Coffin : Les militantes féministes sont systématiquement ramenées à leur colère. Je crois plutôt que c’est un état de combattante. En revanche, la puissance de MeToo a mis en colère le camp d’en face. Et on ne parle jamais de leur colère, à eux, épidermique et jamais construite. Ce qui m’a beaucoup marquée depuis que je suis élue, c’est que dès que l’on fait montre de cet état combattif dans la sphère politique, il paraît hors de propos. Quand je me suis opposée de manière véhémente, notamment dans l’affaire Girard (2), c’était la sidération. On me disait : « Votre place est dans la rue, ou sur les réseaux sociaux. »

Il y a une aseptisation des lieux de pouvoir politique. Or le propre même des assemblées politiques, c’est d’être un lieu de discussion reflétant les rapports de force dans la société. Je partage l’analyse de Fatima sur le rôle du travail collectif dans l’arrivée de #MeToo et de #BalanceTonPorc, mais je pense que le marqueur principal, c’est la possibilité de dire qu’il y a des responsables et de les nommer.