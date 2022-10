Hussam Hammoud obtient un visa en France

Le journaliste syrien est arrivé sur le sol français, avec sa famille et va pouvoir effectuer une demande d'asile. Collaborateur de plusieurs médias français et étrangers, il était menacé de mort par des groupes terroristes.

C'est un énorme soulagement : le journaliste syrien Hussam Hammoud est arrivé sur le sol français, avec sa famille. C'est ce qu'ont communiqué ses avocats en ce 21 octobre 2022. Le 5 septembre dernier, ce collaborateur de médias français s'était en effet vu opposer un refus de délivrance de visa humanitaire de la part les autorités françaises, ces dernières l'estimant non justifié.

Selon ses avocats, ce visa va lui permettre de déposer « une demande de protection internationale » et « faire valoir son droit constitutionnel à l'asile ». Selon leur communiqué, « Hussam Hammoud a toujours eu confiance dans la justice française à laquelle il témoigne sa gratitude pour le rappel à l'ordre que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a adressé au ministère de l'Intérieur qui avait initialement refusé qu'un visa lui soit délivré, ainsi qu'à sa famille ».

« Enfin, aujourd'hui avec ma famille, nous sommes arrivés en France, un cauchemar terminé grâce à chacun de vous surtout mes avocats. Un nouveau départ dans un pays démocratique et sûr. Désolé de ne pas l'avoir annoncé avant pour des raisons se sécurité. Merci pour tout ! » s'est félicité Hussam Hammoud dans un tweet.

Un nouveau départ dans un pays démocratique et sûr.

Hussam Hammoud collabore depuis des années avec des médias français et étrangers, dont Radio France, Mediapart, Le Monde, France 24, BFMTV, The Guardian ou la BBC. Il est l'auteur d'enquêtes sur le terrorisme et les crimes de Daech. Après le retrait de la coalition internationale de cette zone, il a dû fuir Raqqa en urgence en octobre 2019. Réfugié en Turquie, il y a poursuivi son travail, notamment sur les financements de l’État islamique. Ce qui lui a valu d'être de nouveau menacé par des groupes terroristes.

Hussam Hammoud « tient à remercier chaleureusement tous ceux qui, en France et à l'étranger, l'ont soutenu ». Sa situation avait suscité une forte mobilisation de médias et d'associations.

Politis avait, par ailleurs, publié il y a quelques jours un récit très personnel de soutien au journaliste syrien, signé de notre collaboratrice Céline Martelet, co-autrice avec lui du livre L'asphyxie. Raqqa, chronique d'une apocalypse, publié le 5 octobre dernier (éditions Denoël). « Ce n’est pas notre France qui t’a claqué la porte au nez, le 5 septembre. Notre France salue ton courage et ta détermination à lutter contre le pire » écrivait-elle alors. « Notre France » lui a finalement bel et bien ouvert ses portes.

« Dès demain, Hussam Hammoud pourra écrire une nouvelle page de sa carrière de journaliste. Pour lui, elle a déjà le goût de la liberté » écrivent ses avocats. Une conclusion on ne peut plus heureuse.

Photo : Abdo Saffaf.