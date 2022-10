Les échos de la semaine

La photo de la semaine : Haïti sous l’emprise des gangs et une épidémie de choléra

Le pays, parmi les plus pauvres, et paralysé par des gangs criminels, a demandé à l’ONU, d’urgence, une force armée internationale « pour faire face à la crise humanitaire ». Car l’insécurité se double désormais d’une menace d’épidémie de choléra. Mais cet appel du Premier ministre, Ariel Henry, est contesté dans la rue. Les manifestants réclament son départ, lui reprochant sa gestion de la pénurie d’hydrocarbures.

Le chiffre de la semaine : 120

C'est, en milliards, le nombrede bouteilles en plastique jetable, production annuelle de Coca-Cola, le sponsor officiel de la COP27 qui s’ouvrira le 8 novembre en Égypte.

OSS 117 contre la CGT

Quatre jours de garde à vue dans les locaux de la DGSI (chargée de lutter contre le terrorisme et la cybercriminalité). C’est ce qu’ont subi quatre salariés de RTE accusés de sabotage. Cet été, plusieurs interventions des agents auraient entraîné des coupures d’électricité, alors qu’ils participaient à un mouvement de grève pour réclamer une hausse des salaires. Placés sous contrôle judiciaire, les quatre salariés seront jugés en février prochain.

Budget du 39 19 : ça coince

La « grande cause » nationale va elle aussi subir la fin de l’abondance. Le projet de Loi de finances prévoit de diminuer les objectifs de « qualité de service » de la ligne d’écoute pour les femmes victimes de violences de 85 % à 75 % en 2023. En clair, un quart des appels passés au 39 19 sonneront dans le vide.

La ministre à l’Égalité femmes-hommes Isabelle Rome a argué de l’explosion du nombre d’appels. Elle n’a pas tort : entre 2019 et 2021, la ligne en a reçu 54,74 % de plus. Pour répondre à ce besoin, la Fédération nationale solidarité femmes, aux manettes de la ligne, réclame « plus de financements et d’embauches en 2023 ». Mais visiblement, pour la Macronie, ce n’est pas une assez bonne raison pour réclamer des sous.

Le RN séduit Ethic

Le mouvement patronal Ethic conteste « courtiser le RN » comme nous l’écrivions la semaine dernière. Dans un mail à Politis, il nous a fait savoir qu’il « échangera prochainement également avec […] Hervé Morin via son mouvement Les Centristes et ses députés ». Le lendemain, sa présidente, Sophie de Menthon, vantait sur Public Sénat les « gros progrès » du RN, « pour l’instant, ceux qui se tiennent le mieux à l’Assemblée, c’est presque le RN ».

23 racistes en procès

Vingt-trois militants de Génération identitaire comparaissent depuis le 10 octobre devant le tribunal correctionnel de Marseille pour leur participation à une action commando, le 5 octobre 2018, contre les locaux de SOS Méditerranée. Les nazillons nient que leur intrusion très violente avec des coups contre les permanents de l’association de sauvetage en mer des migrants ait été dirigée par l’un d’eux, contre toute évidence.

À Stains, l’Action française remet la cagoule

Samedi, une quinzaine de militants cagoulés de l’Action française ont déferlé dans les rues de Stains (93), s’introduisant dans la mairie pour menacer et insulter les élus. « Nous sommes ici chez nous », vocifèrent-ils dans une vidéo. Ils s’y filment en croisés, renommant des plaques de rue contre « l’invasion d’une culture étrangère ».

Les immeubles ne feront pas le pont sur le périph'

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’annulation des permis de construire des « immeubles-ponts » qui devaient enjamber le périphérique, porte des Ternes. Malgré des noms fleuris (« Mille Arbres » et « Ville multi-strate »), le projet a été recalé pour risque « d’atteinte à la salubrité publique » en raison de « l’augmentation de la concentration de dioxyde d’azote aux alentours ». Les 127 logements, l’hôtel quatre étoiles et les 27 000 m2 de bureaux ne verront pas le jour. Coup dur pour les promoteurs et la Ville, qui ont défendu jusqu’au bout ce lauréat d’un appel à projets présenté comme résolument écolo en invoquant la future zone à faible émission et « des hypothèses d’évolution favorable de la qualité de l’air ». En attendant, sur le périphérique, la concentration en particules ultrafines est deux à cinq fois plus élevée qu’ailleurs : quelques arbres sur du béton n’y auraient rien changé.

« Papiers, logement, égalité »

C’est ce slogan que chantaient les manifestants réunis dans la cour de l’Hôtel de ville de Paris le vendredi 7 octobre. Organisé par le collectif La Chapelle debout, ce rassemblement était mobilisé pour obtenir un rendez-vous avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et son adjoint au Logement, Ian Brossat, au sujet – entre autres – de l’Ambassade des immigré·es.

Ce squat, ouvert en avril dernier dans le IXe arrondissement, abritait réfugiés et demandeurs d’asile. En juin, Ian Brossat avait promis à l’Ambassade des « solutions de relogement », selon le communiqué de La Chapelle debout, qui réclame que ces engagements soient tenus.

Les collectifs de soutien aux réfugiés et aux sans-papiers déplorent que Paris soit devenu une « ville refuge pour les touristes », avec la fermeture annoncée de 14 000 places d’hébergement d’urgence par le gouvernement, en préparation des Jeux olympiques de 2024.

Mais ils dénoncent aussi, depuis le début de la guerre en Ukraine, un traitement différencié entre réfugiés blancs et racisés. L’occupation de la cour de l’Hôtel de ville semble avoir porté ses fruits : le collectif a annoncé avoir obtenu de la mairie un rendez-vous à l’Ambassade avec l’ensemble des habitants, ainsi que son soutien auprès des préfectures.

Darmanin et le scandale sélectif

Alors que la PJ s’oppose à la réforme qui la rattacherait au préfet plutôt qu’au procureur, les purges vont bon train. Plusieurs tauliers critiques ont été mutés et Éric Arella, patron de la PJ marseillaise, démis de ses fonctions après l’accueil glacial de Frédéric Veaux, directeur général de la Police nationale, par les troupes. « Quand des policiers manifestent pendant leurs heures de service, (…) les limites sont franchies », s’est outré le ministre dans Le Parisien. On ne l’avait pourtant pas entendu quand Alliance défilait en armes devant le palais de justice.

Joe Biden, le cannabis sans peine

Ce fut longtemps le pays meneur de la « guerre à la drogue », lancée par Nixon et sans cesse durcie par Reagan. Mais le président Biden a annoncé annuler les condamnations fédérales, gracier les personnes et ne plus poursuivre désormais les délits d’usage simple et de détention de (petites) quantités de cannabis, appelant les gouverneurs des États fédérés à faire de même. Dix-neuf d’entre eux ont d’ores et déjà légalisé l’usage de cannabis à titre récréatif pour les adultes. Seuls quelques États ruraux ultraconservateurs s’y opposent encore.