Les échos de la semaine

La photo de la semaine

Des habitants de Bihucourt (Pas-de-Calais) constatent les dégâts provoqués par le passage d’une tornade dans la nuit du 23 au 24 octobre. Des vents de plus de 200 km/h ont soufflé dans un « sillon » large de 200 mètres, dévastant la commune en à peine 30 secondes, selon Keraunos, l’Observatoire français des tornades et des orages violents. Près de 150 personnes, la moitié de la population, ont dû être relogées. (Photo : Sameer Al-Doumy/AFP.)

À Calais, retour du droit à la solidarité

Victoire pour les associations d’aide aux migrants de Calais. Le 12 octobre, le tribunal administratif de Lille a annulé plusieurs arrêtés préfectoraux interdisant la distribution alimentaire par des associations non mandatées par l’État. Le tribunal a estimé ces interdictions « disproportionnées », et affectant « les conditions de vie de populations particulièrement vulnérables ».

Un « fromage » méconnu

Christophe Castaner a démenti viser le poste de ministre d’État à Monaco, c’est-à-dire de chef du gouvernement de la principauté. Le Point (20 octobre), qui l’affirmait, nous a néanmoins appris que le détenteur de ce « fromage » très rémunérateur (quelque 35 000 euros net d’impôts) « est choisi par le président de la République avant d’être adoubé par le prince ».

« Toxic Deal » contre la santé

La révision du règlement européen Reach sur les substances chimiques devait aboutir avant la fin de l’année, mais elle n’aura pas lieu avant le quatrième trimestre 2023. Et sa mise en œuvre dépendra donc des élections européennes de 2024 ! « Les profits de l’industrie chimique sont plus importants que la santé des Européens pour la Commission européenne. On se souviendra du Green Deal européen comme du Toxic Deal européen », a résumé l’eurodéputée belge Maria Arena sur Twitter. Selon Le Monde, les géants allemands de l’industrie chimique intensifient leur lobbying depuis plusieurs semaines pour obtenir une pause dans cette « stratégie pour la durabilité des produits chimiques ». Cette réforme – l’un des piliers de la stratégie zéro pollution du Pacte vert européen – avait l’ambition de supprimer des milliers de polluants dangereux présents dans les jouets, les biberons, les vêtements et autres objets du quotidien.

Prison ferme pour Génération identitaire

Les 23 membres du groupe d’extrême droite dissous Génération identitaire, qui s’étaient introduits dans les locaux de SOS Méditerranée, en 2018, viennent tous d’écoper d’amendes et de peines de prison. Parmi eux, Romain Espino, déjà condamné trois fois pour violence, prend un an de prison ferme ; Jérémie Piano, cadre de Reconquête !, et Thaïs d’Escufon, égérie de l’extrême droite radicale, huit mois avec sursis. Des peines « lourdes » justifiées par une absence totale de regret ou d’affect de la part des prévenus quant à la gravité de leurs actes.

La France se retire du Traité sur la charte de l’énergie

Après l’Espagne et les Pays-Bas, la France a annoncé sa sortie du Traité sur la charte de l’énergie, qui visait à sécuriser les approvisionnements en énergies fossiles au sortir de la guerre froide – notamment en permettant aux compagnies pétrolières et gazières de porter plainte contre les États dont les politiques de lutte contre le changement climatique menacent leurs intérêts financiers. Une logique d’un autre siècle…

Un (post-)fascisme devenu fréquentable

Giorgia Meloni est la première femme à s’installer Palazzo Chigi, le « Matignon » italien. Fondatrice du parti Fratelli d’Italia (FdI), en tête des élections législatives de septembre, elle n’a jamais caché sa bonne opinion du régime mussolinien, tout en se présentant (simplement) comme « post-fasciste ». Tout un programme… D’abord embarrassés, les dirigeants européens ont, comme Emmanuel Macron, feint d’hésiter à la rencontrer.

Mais pas de panique : la présidente du Conseil a réaffirmé qu’elle se rangeait dans le camp atlantiste, et contre Poutine dans le conflit ukrainien. Et, surtout, qu’elle était disposée à respecter les règles du marché concurrentiel européen ainsi que la monnaie unique. Les affaires continueront bien avec la troisième économie de l’Union ! Macron, Ursula von der Leyen ou Charles Michel respirent. Tant pis pour les immigrés, les personnes LGBT et les plus pauvres, qui seront les premières cibles de sa politique. L’Union européenne (néolibérale) vaut bien ça.

Le tribunal donne raison à Anthony Smith

Jeudi 20 octobre, le tribunal administratif de Nancy a annulé la sanction contre Anthony Smith, inspecteur du travail mis à pied, puis muté en 2020 pour insubordination au début de l’épidémie de covid. Anthony Smith a été accusé d’avoir exigé des équipements de protection individuelle, notamment des masques, ainsi que des mesures de protection pour une association de service d’aide à la personne, l’Aradopa, dans la Marne. Dans son jugement, le tribunal a estimé que « la sanction de déplacement d’office infligée à M. Smith était disproportionnée à la gravité de la faute ainsi retenue ».

Cannabis thérapeutique : le gouvernement titube

Retour à la case départ. Les 2 100 patients qui expérimentent le cannabis à visée médicale devront attendre : le gouvernement préfère retarder encore sa mise en place, malgré un rapport d’évaluation qui préconise sa généralisation : c’est en effet cette conclusion que tirent plusieurs cabinets indépendants, missionnés par l’État, dans une étude rendue au Parlement le 18 octobre. Alors que cet essai portait sur les critères de délivrance et de prescription, l’exécutif argue un manque de données suffisantes pour se décider. Comme s’il fallait s’interroger sur l’efficacité de ce traitement, alors que l’Agence nationale de sécurité du médicament et le ministère de la Santé l’ont validé, dès 2018, comme alternative thérapeutique pour certains types de patients.