« On a réussi à bousculer l’agenda patronal et gouvernemental »

D’eux, on a l’habitude d’entendre des petites phrases citées ici et là, dans une dépêche AFP ou un sujet du 20 heures d’une grande chaîne de télévision. Ils ont moins l’opportunité, en revanche, de s’exprimer longuement pour détailler leur point de vue. Dans le cadre du mouvement social en cours dans les raffineries, Politis a voulu donner la parole à un syndicaliste salarié de l’une d’entre elles. Alexis Antonioli, secrétaire général de la CGT Total Normandie, a accepté de livrer longuement son vécu et son ressenti sur la grève qui touche sa raffinerie depuis le 27 septembre et sur ses conditions de travail.

À Total Normandie, vous êtes en grève depuis plus de trois semaines, qu’est-ce qui vous a poussés à déclencher cette mobilisation ?

Alexis Antonioli : Les collègues d’Exxon-Mobil ont lancé leur grève une semaine avant nous parce qu’ils se sont calés sur le calendrier de leur direction. À Total, c’est un peu différent. La hausse salariale et le partage de la richesse, ce sont des revendications qu’on a commencé à porter assez tôt dans l’année. On a réalisé des actions de mobilisation, avec des grèves de 24 heures en juin, en juillet et en septembre.

Malgré cela, la direction ne bougeait pas son calendrier de négociations, qui ne devaient avoir lieu qu’en janvier 2023. Pour moi, le déclencheur, c’est la prise de conscience des salariés qui, dans un premier temps, attendaient une réponse positive de la direction de Total au vu de nos résultats. On est en train d’engranger de l’argent comme jamais on ne l’a fait dans le groupe. Voyant que ça ne bougeait pas, on s’est dit qu’on pouvait hausser le ton, qu’on était légitimes à le faire.