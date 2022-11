Les échos de la semaine

La photo de la semaine : retour précaire en Syrie

Juchée sur la plateforme d’un camion, une famille syrienne s’apprête à quitter le territoire libanais à un point de passage de la ville d’Arsal. Ce 26 octobre était le premier jour du plan de rapatriement des réfugiés syriens au Liban vers leur pays. Les ONG jugent ces retours plus contraints que volontaires, et s’inquiètent pour la sécurité des revenants.

Le chiffre de la semaine : 12 millions

C'est selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de personnes en situation de précarité énergétique, en France, qui ne pourront pas se chauffer cet hiver, ou se chaufferont très mal…

Blanquer chez Veolia : la Macronie pantoufle

Emmanuel Macron était imprécis : ce n’est pas la rue qu’il suffit de traverser pour trouver un job, mais le parvis de l’Élysée. Après Jean Castex à la RATP et Jean-Baptiste Djebbari chez l’armateur CMA-CGM, c’est au tour de Jean-Michel Blanquer de « pantoufler ». Cette fois-ci chez Veolia, pour œuvrer à la transformation écologique.

La France bloquée sur la case prison

Au 1er octobre, 72 350 personnes étaient incarcérées en France, soit 4,6 % de plus en un an. Un chiffre inédit qui ne s’explique pas par une hausse de la délinquance ou de la criminalité. Résultat : 10 000 places manquent et les conditions de détention se dégradent dramatiquement. Contrairement à ce que prétendent la droite et l’extrême droite, la justice française est loin d’être laxiste. L’Hexagone est l’un des rares pays européens qui envoient chaque année toujours plus de monde en prison.

La corruption en grande forme

La corruption a bondi de 46 % entre 2016 et 2021 selon une étude du ministère de l’Intérieur. Dans deux tiers des cas, il s’agit de corruption publique. Et le profil de ces cols blancs est éloquent : l’écrasante majorité d’entre eux sont des hommes entre 45 et 54 ans, dont 95 % ont la nationalité française.

Mondial au Qatar : le sang déborde du stade

On pensait connaître tous les scandales liés à la Coupe du monde au Qatar, après l’aberration écologique, les milliers de morts sur les chantiers et la corruption de la Fifa. Mais un autre dossier a réussi à se faire une place sur le bureau des indécences : l’entreprise qui a construit le stade le plus important de la compétition s’est aussi chargée de bâtir un camp de détention contre les Ouïgours au Xinjiang.

Loin de la rutilante façade dorée de l’enceinte sportive, l’œuvre de la China Railway Construction Corporation, dans la ville d’Onsu, est minimaliste : des bâtiments de cinq étages, des miradors, et 4 350 cellules qui s’étalent sur 91 hectares. Le chantier a démarré en 2017, avec l’objectif d’accueillir 43 000 personnes. Pas de quoi choquer les dirigeants qataris. Dernière preuve en date : le pays a voté contre la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui proposait de débattre sur le génocide en cours.

Elon Musk, un rapace pour Twitter

Le 27 octobre, Elon Musk a « libéré l’oiseau » (sic). Seul aux commandes de Twitter, le multimilliardaire n’a pas tardé à imposer sa politique d’ultra-rentabilité et son idéologie libertarienne. Après avoir dissous le conseil d’administration, il a mis à la porte 30 % des salariés (objectif final : 75 %). Autre réjouissance : c’est la « fin de la censure ». Kanye West a récupéré son compte, fermé après ses sorties antisémites, et le bruit court que Donald Trump sera le prochain.

Un reporter iranien incarcéré à Téhéran

Depuis le 28 septembre, Vahid Shamsoddinnezhad, Iranien de nationalité vivant en France, est détenu à Téhéran par le pouvoir local pour avoir fait son métier, celui d’informer. Il venait de terminer deux ans d’études à l’École de journalisme de Lille. Il couvrait les manifestations qui secouent son pays, mandaté par la société Keyi Productions et la rédaction de l’information d’Arte. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et sa famille souhaitent l’intervention de la diplomatie française pour obtenir au plus vite sa libération.