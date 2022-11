Les échos de la semaine

Cet article est en accès libre. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas se financer avec la publicité. C’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Ce choix a un coût, aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance : achetez Politis , abonnez-vous .

La photo de la semaine : cohue à Kherson

Les résidents de la ville de Kherson, libérée par l’armée ukrainienne le 11 novembre dernier après neuf mois d’occupation russe, n’en ont pas fini avec les rigueurs de la guerre. Aux images de liesse dans les rues, au passage des troupes, ont succédé des scènes de distribution alimentaire, ici six jours plus tard dans le centre-ville. Face à l’arrivée de l’hiver dans cette zone dévastée, le gouvernement prépare l’évacuation des habitants. (Photo : BULENT KILIC AFP.)

Le chiffre de la semaine : 49

C’est, en millions, selon une étude parue dans Human Reproduction Update, la concentration moyenne de gamètes par millilitre dans le sperme de la population masculine mondiale. En baisse de moitié en moins de 50 ans, elle se situe désormais dans une zone de « sous-fertilité ». Depuis 2000, le taux de spermatozoïdes aurait diminué de 2,64 % par an, contre 1,16 % de 1972 à 2000.

Superprofits : la droite détaxe

La majorité sénatoriale de droite, soutenue par le gouvernement et les sénateurs macronistes, a rejeté deux amendements visant à taxer les superprofits engrangés en raison de la crise de l’énergie et de la hausse de l’inflation. L’un, déposé par la gauche, l’a été à une forte majorité ; l’autre, proposé par les centristes, surtout du Modem, a été plus discuté. Droite et Macronie : qui se ressemble s’assemble ?

Peine légère pour Valeurs actuelles

La cour d’appel a confirmé le premier jugement : Valeurs actuelles a été condamné pour injure raciste à l’encontre de Danièle Obono. Pour rappel, le magazine d’extrême droite avait publié en août 2020 un récit abject dépeignant la députée LFI en esclave, le tout accompagné de dessins la représentant un collier de fer au cou.

Toutefois, les peines sont inférieures à celles de première instance et se limitent à une amende de 1 000 euros avec sursis, contre 1 500 euros ferme pour le directeur du journal et un journaliste. De plus, le directeur de la publication, Geoffrey Lejeune, a été relaxé, ce dont il n’hésite pas à se vanter dans un édito proclamant : « Ils ont voulu nous faire taire. Ils ont décuplé nos forces. » C’est à se demander de quel côté est la victoire.

Sophia Chikirou dans l’étau

Nouveau coup dur pour La France insoumise. Selon les informations de Libération, Sophia Chikirou, la nouvelle députée LFI de Paris et ancienne conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, pourrait faire l’objet d’une mise en examen dans les prochaines semaines. Les soupçons portent sur des faits d’escroquerie aggravée (délit passible de 7 ans de prison et de 750 000 euros d’amende) liés à son rôle dans le financement de la campagne présidentielle du leader des insoumis en 2017.

Un rapport d’expertise de 173 pages, rendu public par Mediapart en août dernier et publié en partie par Libération, accable Sophia Chikirou, qui fut à la fois donneuse d’ordre et dirigeante de la société de communication Mediascop – rebaptisée L’Internationale en 2019.

L’information judiciaire a déjà abouti à la mise en examen de Marie-Pierre Oprandi, comptable de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, de Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis, et de l’association L’Ère du peuple, en charge de la logistique de la campagne.

Les accusations sont graves : l’équipe aurait déclaré à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques des prestations fictives et/ou en aurait surfacturé certaines afin de se faire rembourser par l’État. Le rapport s’étonne aussi de l’absence d’activité de la société Mediascop hors période électorale.

Straub éteint la lumière

La peau à vif, Jean-Marie Straub était un cinéaste terrien, matérialiste, rebelle. Sa mort, à l’âge de 89 ans, annoncée le 20 novembre, suit de peu celle de Jean-Luc Godard, avec lequel il entretenait une amitié personnelle et artistique.

Comme l’auteur de Film socialisme, Straub, auquel sa femme, Danièle Huillet, disparue il y a seize ans, a été pendant des décennies associée dans la réalisation, a bouleversé la manière de faire entendre de la musique ou des textes classiques, en même temps qu’il montrait des paysages urbains ou ruraux.

Chronique d’Anna Magdalena Bach (1967), Othon (1970), Moïse et Aaron (1974) ou Sicilia ! (1999) sont quelques-uns des grands titres d’une filmographie exigeante et sidérante de lumière(s), mot à prendre dans tous ses sens. Une fois veuf, Jean-Marie Straub a continué à tourner, notamment O Somma Luce (2009), tiré de Dante, sublime élégie à sa femme disparue.

Malus pour les aides au Mali

En toute discrétion, la France a décidé de suspendre son aide au développement à destination du Mali. Révélée par l’AFP, la raison, selon une source du ministère des Affaires étrangères, en serait le rapprochement entre la junte au pouvoir et la Russie, via le groupe de mercenaires Wagner – bien que Bamako démente une telle coopération.

Le Quai d’Orsay a précisé que l’aide humanitaire et le soutien à des « organisations de la société civile maliennes » seraient maintenus, sans toutefois citer de noms. Un flou qui inquiète les associations et les collectivités territoriales liées au Mali. « La suppression de ces financements entraînera l’arrêt d’activités essentielles, voire vitales […] au profit de populations en situation de grande fragilité ou de pauvreté », se sont indignés Oxfam, le CCFD Terre-Solidaire, Handicap International et Médecins du monde dans une lettre adressée à Emmanuel Macron.

Trump sur Twitter : un retour contrarié

Réactivé le 20 novembre, le compte Twitter de Donald Trump n’a pas (encore) repris sa ravageuse allure d’antan. Après un « sondage » organisé le 18 novembre sur le réseau social dont il a brutalement pris les rênes, Elon Musk a décidé de réintégrer l’ancien président des États-Unis, soutenu par 51,8 % des 15 millions de votants. Mais Trump doit respecter son exclusivité engagée avec Truth Social, un réseau qu’il a lui-même créé. D’où sa discrétion – temporaire, tant cette qualité ne lui est pas familière.

Pénicaud pantoufle chez Manpower

L’ancienne ministre du Travail vient d’entrer dans l’impressionnant vestiaire à pantouflages d’Emmanuel Macron. Après Brune Poirson, ex-ministre de la Transition écologique partie chez l’entreprise d’hôtellerie Accor, l’ancien ministre de l’Agriculture Julien Denormandie nommé à la direction de la start-up Sweep (prestataire de Saint-Gobain et JCDecaux), voici que Muriel Pénicaud rejoint Manpower, spécialiste de l’intérim. Pour qui la prochaine paire ?

Affaire Lola : l’Arcom met Hanouna en demeure

Cyril Hanouna et C8 ont (encore) été mis en demeure par l’Arcom, cette fois-ci dans leur traitement du meurtre de Lola. Le régulateur de l’audiovisuel relève un « manquement à l’obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours ». Reste à voir si cela débouchera sur une réelle sanction contre la chaîne de Bolloré, grande habituée des avertissements.

Game over chez Gamekult

Fin de partie pour le deuxième plus gros média d’actualité vidéoludique français : dans leur immense majorité, les journalistes de la rédaction de Gamekult, site connu pour ses critiques pointues et son indépendance, viennent d’annoncer leur démission. Sept permanents et une vingtaine de pigistes faisaient vivre le pure player, qui résistait aux opérations publicitaires – contrairement à la plupart des médias spécialisés, qui en dépendent.

Le site pouvait se le permettre grâce à ses 12 000 abonnés, quitte à froisser les grands studios. Propriété du groupe TF1, il vient d’être cédé au groupe Reworld, connu pour être un « fossoyeur » vidant les médias de leur substance tout en exploitant ses salariés jusqu’au burn-out. Parmi ses victimes précédentes : Grazia, Sciences et Vie… La rédaction de Gamekult, connue pour ses enquêtes de fond et son penchant pour la qualité plutôt que la quantité, préfère donc éteindre ses consoles avant le KO final.

Les Ciotti façon Fillon ?

Le Canard enchaîné nous apprend que l’ex-épouse du très droitier Éric Ciotti, Caroline Magne, a cumulé jusqu’à trois emplois à l’Assemblée (comme assistante parlementaire d’Éric Ciotti himself), à la Ville de Nice et au département des Alpes-Maritimes. Celui qui avait déclaré qu’il voterait plutôt Zemmour que Macron suivra-t-il finalement la voie des Fillon ?

Indulgence pour les chasseurs

Morgan Keane a été tué à 25 ans, alors qu’il coupait du bois chez lui, par la balle d’un chasseur de sangliers (lire notre long reportage sur le sujet). Le procès du tireur et du directeur de la battue était attendu. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme pour chacun, ainsi que respectivement 18 et 12 mois de sursis, mais surtout le retrait définitif de leur permis de chasse. Délibéré le 12 janvier.