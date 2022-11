Madeleine et Salomon : l’art de la suite

En 2016, Madeleine et Salomon publiaient leur premier disque, A Woman’s Journey, une collection subtile de chansons évoquant le féminisme et le statut de la femme. Nina Simone y côtoyait Janis Joplin, et leurs textes étaient interprétés par deux artistes chevronnés. Eastern Spring, Madeleine et Salomon, Tzig’Art.

À la voix, on retrouvait Clotilde Rullaud, alias Madeleine, chanteuse et flûtiste aux influences hétéroclites, du jazz aux musiques tsiganes, et instigatrice de projets pluridisciplinaires audacieux – on peut voir en ligne des extraits de son diptyque (film et performance) XXY, suite pour musiciens et danseurs.