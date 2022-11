Tout Politis en accès libre ce week-end

Dans quelques jours, le site de Politis fera peau neuve, avec une nouvelle ergonomie, un nouvel habillage et de nouvelles fonctions. Avant de découvrir à quoi il ressemble, l'équipe du journal - en pied de nez au « Black Friday » et son incitation pernicieuse à la surconsommation - a choisi de rendre accessible à toutes et tous ses articles.

De quoi passer un week-end sous la couette, bien au chaud, à découvrir nos enquêtes, entretiens, reportages et autres billets qui font l'ADN de notre journal, engagé et indépendant.

Au menu de cette seule semaine (Politis n°1733) : l'interview d'Alice Diop, réalisatrice du film Saint Omer, des nouvelles de Génération·s, le mouvement fondé par Benoît Hamon, Paris ville pionnière en matière de « zéro mort au travail », le fiasco de l'accueil des réfugiés de l'Ocean Viking, #MeToo en Chine, les attaques des colons israéliens contre les paysans palestiniens sur fond de guerre des oliviers, les critiques d'Aucun Ours de Jafar Panahi ou encore celle du beau livre de Lucie Azéma sur un breuvage millénaire, L'usage du thé...

S'ajoutent à cela tous les articles des numéros précédents. Profitez-en un maximum avant que le site actuel ne soit mis en sommeil en début de semaine prochaine pour une petite pause technique. Et de revenir tout beau tout neuf en milieu de semaine pour la sortie du numéro 1734 du magazine... et son tout nouvel habillage lui aussi.

Bonne(s) lecture(s).