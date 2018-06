Réunions, organisation, bricolage, répétition générale, bref. Demain, c'est la grande manif à Paris. C'est la pression pour certains, et un peu moins pour d’autres. Pour ma part, j’avais prévu de ne rien prévoir. Même pas m’habiller. Jacques Cheminade est venu nous voir dans notre gymnase avec son cameraman et un autre associé. Voici la configuration de l'espace : Caméraman – Cheminade – mon lit de camp et moi dessus en pyjama fleuri sur mon téléphone. En plein dans le champ de la caméra. J’assume, c'est ma chambre ici. Bon y a pire, Zakaria a ronflé tout le long de la visite.

Phrase remarquable du jour : « Ma compagne, elle a trois enfants : une qui travaille à Londres, l’autre à Dubaï et un autre... (j'ai pas entendu la suite). Ben ce sont des migrants économiques. »