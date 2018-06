A h tu mettras ça dans ton blog hein ! » Non, je ne mettrai pas qu'on a fait du shopping à Emmaüs ce soir et que c’était trop cool de voir les gens sauter de joie devant leurs trouvailles. Je ne rajouterai pas que c’était le royaume des acariens et que ça ne gâchait en rien la fête malgré les allergies. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, surtout pour mon journal. Nah !

À part ça, aujourd’hui j'ai vraiment vu combien le groupe avait changé. Premièrement, pour trouver qui est le détenteur des clés des véhicules, c'est beaucoup plus long. C'est une vraie chasse aux trésors maintenant. Deuxièmement, la logistique se trouve chamboulée. Ce ne sont plus les mêmes quantités à préparer à midi et là, c'était la première fois que nous faisions une vraie queue pour se servir à manger. J’étais en train de me dire ça quand François brise le silence : « Et dire qu’à Lille il y en aura 80 de plus. » Nos amis les Belges nous rejoindront. C'est un vrai défi pour moi cette vie de groupe H24. Je suis déjà fière d’être arrivée au niveau 2. Le niveau 3, c'est pour bientôt.

Truc rigolo ce soir : à côté des petits gâteaux, à l’arrivée, il y avait tout un coin « tubes Biafine » pour tous nos chers Parisiens rôtis qui n'ont pas vu le soleil depuis trop longtemps.