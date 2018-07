Il fait plus chaud à Lille qu’à Marseille, où il avait plu tout le dimanche. Au bar citoyen Le Sarrasin, j'ai pu rattraper la Fête de la musique que j’avais manquée à Sarcelles. Ce soir, l’expression « jouer de la musique » a pris tout son sens. On s'est vraiment bien amusé à chanter « Wazemmes wake up ! » à tue-tête.