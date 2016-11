Lumineuse révolte

Avec Do Not Obey, le groupe turc Baba Zula fête ses vingt ans d’existence et poursuit sa résistance chamanique à l’oppression.

« L’état d’urgence est un merveilleux outil pour réduire les gens au silence », explique Murat Ertel. Un constat amer qui ne s’applique pourtant pas aux membres du groupe stambouliote Baba Zula, dont il est l’un des piliers. À l’heure où une large partie des artistes et des intellectuels turcs envisagent l’exil pour échapper à la répression d’Erdogan, Baba Zula ne lâche pas prise et continue de prodiguer sa musique hautement libertaire dans les sous-sols d’Istanbul. « One, two, three, do not obey ! », ...