Negin Farsad : Rire avec l’Amérique blanche

Silence radio. Pendant toute la campagne, Negin Farsad n’a cessé de s’exprimer sur les réseaux sociaux, dénonçant les prises de position de Donald Trump, comparant celles d’Hillary Clinton et de Bernie Sanders. Mais ce mardi, lorsque la Floride vire au rouge, signe avant-coureur de la victoire du milliardaire républicain, Negin n’en a plus la force. « J’étais sur scène. Après le spectacle, nous sommes sortis dans un bar, mais il était impossible d’être jovial. Je suis rentrée chez moi et je me suis ...