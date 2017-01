En compagnie des sombrelines

Pour démarrer la bande dessinée dans un univers un peu à part : Hôtel étrange, de Katherine et Florian Ferrier, et son cortège de créatures magiques nichées dans la forêt.

C’est un hôtel hors du temps. Et hors du monde. Enfin, hors de tout monde connu. En hiver, il hiberne avec ses occupants, quand ceux-ci ne sont pas dérangés par des clients intempestifs. Il rouvre au printemps, quand le printemps daigne arriver. Monsieur Léclair, son gardien, est une vieille souris qui s’intéresse plus à ses livres qu’aux gens. Le majordome est un fantôme, un vrai : monsieur Snarf, qui a la tête vert chewing-gum, avec deux grandes oreilles, et flotte dans un costume noir au col et aux ...