17 mars : Quelle Europe pour la gauche ?

L’avenir de l’Union européenne est au centre du débat économique de la présidentielle 2017. Entre les deux candidats de gauche Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, c'est un point de désaccord majeur et le principal obstacle de fond à toute idée de convergence. Et ce malgré un constat partagé sur l'échec des politiques libérales qui dominent l'Europe depuis trente ans.

Une autre politique économique est-elle possible ? Peut-on renégocier les traités européens ? Faut-il envisager une sortie de la France de l’Union européenne en cas d’échec des négociations ? Comment réformer la gouvernance de l’UE ?

Politis ouvre le débat avec Jacques Généreux – économiste à l'Institut d'études politiques de Paris et conseiller économique de Jean-Luc Mélenchon, qui prône une renégociation des traités européens et imagine un « plan B » en cas d’échec – et Thomas Piketty – économiste à l’École d’économie de Paris et conseiller de Benoît Hamon sur la question européenne, qui défend l'idée d’un « parlement de la zone euro », pour que les citoyens se réapproprient les outils de politique économique.

Inscription.

Chargement en cours...