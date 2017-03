Charlotte Marchandise, porte-voix des citoyens

La candidate de Laprimaire.org s’est lancée dans une campagne à taille humaine pour porter les idées de la société civile et donner une autre image de la politique.

C’est dans le train de 8 h 07 en direction de Montpellier que Charlotte Marchandise-Franquet commence sa semaine marathon. Devant elle, le dernier numéro d’Usbek & Rica, « le média qui explore le futur », consacré à la crise migratoire. « Je vous conseille l’édito », glisse-t-elle en le feuilletant. Le titre : « La gauche ? LOL ». Une gauche qu’elle ne prend plus au sérieux et qui pourrait être grignotée par des figures de la société civile, comme elle. « Globalement, je me retrouve dans les idées de…