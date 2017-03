À la faveur d’un accord électoral, Yannick Jadot rallie le candidat socialiste. Mais quel avenir pour le parti ?

Leur candidat restait scotché à moins de 2 % des intentions de vote, il peinait à réunir ses 500 parrainages d’élus, et son maintien devenait anecdotique au sein d’une gauche éparpillée, dans une course présidentielle plombée par la menace Le Pen : avec le retrait de Yannick Jadot au profit de Benoît Hamon, Europe Écologie-Les Verts (EELV) peut se féliciter d’avoir plutôt bien tiré son épingle du jeu, se donnant l’image d’un parti responsable et actif dans le rassemblement. Et l’accord négocié avec…