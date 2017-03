Roman graphique : Or noir et nuit polaire

Parti en Norvège chercher du pétrole, un ingénieur français se convertit à l’écologie profonde en se baignant dans les fjords et les aurores boréales.

Quand Ethan contemple un paysage, la nature explose, pleine page. Les ponts clairs de bateaux au soleil dans un port de pêche. La surface bleu crépuscule derrière des feuillages sombres sur les hauteurs d’un fjord. Les zébrures fluo des aurores boréales au-dessus de sa tête… À chaque étape, un mélange de techniques (encre, craies, aquarelles ?) et de teintes associées à l’objet de ses regards, au moment de la journée, à cette lumière si particulière du Nord et à l’état intérieur du personnage. Quand Ethan…