Télévision : Syrie et droit des femmes

Syrie, six ans de guerre

En 2011, les premières manifestations populaires contre Bachar Al-Assad inauguraient un « printemps syrien » violemment réprimé. Une soirée thématique, avec trois documentaires, fait le point sur ces années tragiques. Le premier, Syrie : mission impossible, d’Anne Poiret, s’interroge sur l’impuissance de l’ONU. Le deuxième, 12 jours et 12 nuits à Damas, de Roshak Ahmad, suit des combattants de l’Armée syrienne libre, confrontés aux tireurs d’élite de Bachar. Un journal de bord terrifiant, au diapason d’un troisième docu, Disparus, la guerre invisible de Syrie, de Sophie Nivelle-Cardinale et Étienne Huver, tous deux enquêtant sur les méthodes du régime : des adolescents raflés, des manifestants enlevés, des passants arrêtés arbitrairement…

Syrie, six ans de guerre, mardi 7 mars, à partir de 20 h 50, sur Arte.

Droits des femmes

Au printemps 1968, dans l’usine Ford de la banlieue londonienne, 187 ouvrières d’un atelier de sellerie se mettaient en grève pour la première fois, revendiquant un droit au grade d’ouvrier spécialisé et l’égalité des salaires hommes-femmes. Avec We want sex equality, partant de ces faits réels, Nigel Cole signe une comédie sociale enlevée, programmée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, et à suivre par Violences privées, documentaire de Cynthia Hill, puis Venues d’ailleurs, de Philippe Fontana.

Mercredi 8 mars, à partir de 20 h 55, sur Arte. Également sur Arte +7.