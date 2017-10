« L’Atelier », de Laurent Cantet : L’écriture au-delà des murs

Dans L’Atelier, Laurent Cantet met en scène des jeunes de milieux déshérités travaillant à une fiction avec une auteure de polars.

Laurent Cantet n’avait pas tourné en France depuis Entre les murs. Or, L’Atelier n’est pas sans points communs avec ce film qui, en 2008, lui a valu la Palme d’or. On retrouve des adolescents travaillant ensemble, non avec un professeur de français mais cette fois avec un écrivain, Olivia (Marina Foïs), auteure consacrée de polars. Le huis clos d’une salle de classe a disparu et laisse place au soleil éclatant de la côte méditerranéenne, à La Ciotat. Plus de murs, donc ? Illusion. Les murs sont bien là,…