Rendez-vous avec la planète au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Son père l’a sculpté dans une souche de saule ramassée au bout de la toundra. Sa mère lui a fait des petites bottes en cuir de phoque et une parka en peau d’écureuil, et ils l’ont couché dans leur maison de glace. Dès son réveil, Cœur-des-Forêts se met à courir dans la neige, pressé par l’urgence : rappeler aux hommes qu’ils « oublient la nature, arrachent les racines et se détruisent eux-mêmes ». Il traverse la rivière, monte à dos d’ours, de caribou et de chouette blanche, jusqu’à la ville. Là, il parle…