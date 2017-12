« Enseignez à vivre ! », d'Abraham Ségal

Ça doit faire drôle de se rendre dans un établissement qui porte son nom et de s’asseoir dans une classe pour mesurer la mise en application de ses pensées sur l’éducation. Mais Edgar Morin, chemise à carreaux et cardigan en laine, a l’air parfaitement à l’aise au lycée Edgar-Morin de Douai. Un « pôle innovant lycéen », pour les « élèves décrocheurs » qui « essaient de raccrocher », lui explique un lycéen. Pendant un an, des jeunes déscolarisés travaillent sur un projet personnel. Ils viennent de leur propre chef et font preuve d’une grande implication. Ils apprennent des savoirs avec une application concrète qui leur ouvre des perspectives. Confronter les pensées du philosophe et des pratiques d’éducation innovantes dans cinq établissements publics, dont Decroly, situé en bordure du bois de Vincennes, était l’objectif du réalisateur Abraham Ségal. Et, finalement, c’est plutôt le « sage » qui se positionne en « apprenant » dans ce film qui fait rêver d’une école aussi bienveillante et « performante », partout.

Enseignez à vivre !, Abraham Ségal, 1 h 30.