Trois jeunes réalisateurs livrent un beau portrait de Jean Douchet.

À la fin de ce documentaire qui lui est consacré, Jean Douchet distingue deux façons d’être : incliner vers la vie ou opter, comme le font la plupart des gens, pour l’existence. Il précise : la vie induit les surprises et le mouvement, tandis que l’existence renvoie à la fixité et à l’attachement. Voilà une fulgurante distinction énoncée par l’un des plus grands critiques de cinéma, valable aussi pour le 7e art. Les très grands films sont effectivement des organismes vivants, comme le rappellent Noémie…