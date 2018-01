« Une saison en France », de Mahamat-Saleh Haroun : Délit d’existence

Dans Une saison en France, Mahamat-Saleh Haroun raconte le sort d’un demandeur d’asile en quête d’une nouvelle vie.

Bien que vivant en France depuis plus de 35 ans, Mahamat-Saleh Haroun, cinéaste tchadien, n’avait jusqu’ici tourné qu’en Afrique, dont le remarquable Grisgris (2006). Une saison en France est son premier film de l’exil. Et c’est logiquement le sort d’un demandeur d’asile qu’il raconte. Abbas (Eriq Ebouaney) a quitté la Centrafrique en guerre, où il était professeur de français, avec ses deux enfants, Yacine (Ibrahim Burama Darboe) et la petite Asma (Aalayna Lys). Sa femme les accompagnait mais a péri…