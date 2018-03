« La Prière », de Cédric Kahn : Trouver sa propre voix

Dans La Prière, Cédric Kahn met en scène un jeune homme en souffrance intégrant une communauté afin de se déprendre de la drogue.

D’emblée il nous regarde. Assis dans une voiture, le personnage principal de La Prière, Thomas (Anthony Bajon), fait un long regard caméra, alors qu’il est secoué par les cahots provoqués par la route. Tout comme il est ballotté par la vie. Bouille ronde et meurtrie, Thomas a le regard un peu perdu et buté de celui qui ne croit en aucun changement possible et pense sa souffrance comme une fatalité. Consommateur d’héroïne, Thomas, 22 ans, est accueilli dans un foyer destiné à le détourner de la drogue. Au…