Victoria Lomasko : L’amère Russie

Victoria Lomasko croque sur le vif ses Autres Russies, entre Pussy Riot, camionneurs en grève et camarades en rogne.

« O__ù peut-on se procurer une mitraillette pour tuer Poutine ? », demande la vieille femme. En un dessin, on a tout : le foulard à motifs, la mèche de cheveux, la canne, l’imperméable, le Caddie, le fauteuil de bus. Et le regard las de cette babouchka qui nous fixe, la bouche encore ouverte sur sa question-colère. Ces mots et cette scène, l’artiste russe Victoria Lomasko les a figés aussi sec d’un feutre noir sans rature. On ressent le face-à-face, le carnet, les cahots. L’urgence de saisir des instants…