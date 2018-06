Cannabis : L’opinion va dans le bon sens…

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Après les récentes déclarations d’Agnès Buzyn, ministre de la Santé, reconnaissant le retard de la France sur le cannabis thérapeutique, la Fondation Terra Nova et l’association ECHO Citoyen viennent de publier un sondage montrant une nette inflexion de l’opinion publique sur la législation sur le cannabis en général. Une large majorité se prononce désormais pour l’autorisation de l’usage thérapeutique (reconnu pour soulager de lourdes affections), sous différentes formes. Quant à l’usage récréatif, notre politique, parmi les plus répressives d’Europe, est désormais largement considérée comme inefficace. Et environ 50 % des sondés se prononcent pour un changement de politique, notamment pour une régulation du marché du cannabis par l’État.