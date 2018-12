Alain Lipietz : Écologie politique des gilets jaunes

Le refus des écotaxes percute de plein fouet la lutte pour la santé et le climat. Il est pourtant possible et nécessaire de lutter et pour ses fins de mois et contre la fin du monde.

Tout a été dit sur les dimensions fiscale, sociale et territoriale de la crise des gilets jaunes, que j’ai appelée « première insurrection contre l’ubérisation sociale (1) ». Problème : leur revendication première, le refus des écotaxes, percute de plein fouet la lutte pour la santé et le climat. Il est pourtant possible et nécessaire de lutter et pour ses fins de mois et contre la fin du monde… et contre la fin prématurée de sa propre vie. L’ubérisation Sous-traitance et CDD érodent depuis des décennies…