Le pourquoi de l'école

Tribune. Guillaume von der Weid, professeur de philosophie, analyse le caractère essentiel la question « pourquoi ? » dans l'éducation.

Pourquoi ? » est une question enfantine et circulaire. Enfantine car on apprend vite qu'il n'y a pas de pourquoi. Circulaire car visant la raison des choses, elle s'applique aux nouvelles choses que sont ses propres réponses. C'est pourquoi les enfants ne cessent de la poser : ils veulent moins une réponse qu'une explication. Or on commence par leur répondre, puis on les met à l’école. L'école tente alors de noyer leurs pourquoi dans d'interminables comment. Le comment est simple, dépliable, tandis que le…