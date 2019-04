« Pelissandre », de Garden With Lips : chansons ardentes

À rebours de tout esprit de chapelle, L’Église de la petite folie – label brestois pas très catholique dont le nom est déjà un plaisir en soi – gambade depuis 2002 dans le champ de la musique actuelle et y creuse un fin sillon zigzaguant, quelque part entre nouvelle chanson, pop, folk et rock indépendant. Présent dès le début, Gildas Secretin compte parmi les protagonistes de cette aventure doucement hérétique. Graphiste, il a signé la plupart des pochettes des disques publiés par le label. Il lui apporte aussi une notable contribution musicale via Garden With Lips, projet solo avec lequel il cultive une pop en français, intimiste et buissonnière, dans la lignée des productions de Lithium – label indépendant essentiel des années 1990, aujourd’hui disparu, qui révéla Dominique A et Diabologum, entre autres.