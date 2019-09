Hors-série. 30 ans après la chute du mur de Berlin. La grande illusion

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Le 9 novembre 1989, les images de la liesse qui s’est emparée des Berlinois enfin réunis ont eu un peu partout un effet contagieux.

Vingt huit ans après sa construction, le « Mur de la honte » venait de tomber. Le fol espoir d’un monde qui sortirait enfin de la guerre froide et de l’équilibre de la terreur nucléaire parcourait la planète.

[AGENDA] CONFÉRENCE-DÉBAT. Réservez votre après-midi du 25 octobre. Politis organise à partir de 14 h 30 une rencontre, au Sénat, avec de nombreuses personnalités, à l’occasion de la sortie de notre hors-série anniversaire : « La chute du mur de Berlin, la grande illusion ». Inscrivez-vous dès maintenant ici ou auprès de Brigitte Hautin (01 55 25 86 86). Programme à venir sur Politis.fr Dans un numéro exceptionnel, Politis retrace ces journées qui « ébranlèrent le monde », et revient sur les causes profondes de l’effondrement du bloc soviétique. Les meilleurs auteurs, historiens, économistes, géostratèges, analysent l’influence des États-Unis et des Européens sur les trois décennies suivantes pour ce qui ne fut pas « la fin de l’histoire ».

Politis propose des analyses sur « l’onde de choc » provoqué par cet événement considérable : montée des nationalismes, rétractations identitaires, retours au religieux, conséquences dans le paysage politique français, et jusqu’à la remise en cause de certains outils conceptuels.

En se gardant de toute nostalgie, Politis s’interroge sur le monde qui est né du démantèlement de l’URSS. Aurait-il pu être meilleur ? N’avons-nous pas été victimes collectivement d’une grande illusion ? Des occasions d’un monde apaisé ont-elles été manquées ? Par qui ? Et pourquoi ?

Vous pouvez déjà les commander en retournant les bons de commande à télécharger en suivant ce lien et ici pour les commandes groupées.