« Jeanne », de Bruno Dumont : Une fille rebelle

Comme lors de la sortie, il y a deux ans, de Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, le premier volet du diptyque de Bruno Dumont, nous avons plaisir à citer le nom du philosophe Daniel Bensaïd. Cela pourrait surprendre. Pourtant, le théoricien trotskiste a bel et bien consacré un livre à la Pucelle. Bensaïd s’était passionné pour Jeanne d’Arc et sa « foi révolutionnaire », expression reprise de Charles Péguy, dont le cinéaste s’est aussi inspiré.

Dans ce second film, où l’on retrouve Jeanne lors de ses deux dernières années de vie, ce n’est pas au surgissement de sa vocation que l’on assiste – via une foi ne respectant pas les codes de l’Église – mais à sa rébellion contre la faiblesse des puissants, ce qui lui coûtera la vie. Jeanne ne se résigne pas face à l’occupant anglais, contrairement à celui qui jusque-là fut son maître : Charles VII. Constatant l’inaction de ce dernier, elle se met en dehors de la légalité monarchique, et continue la bataille. Mais la victoire n’est plus au rendez-vous.

Magie du cinéma : alors que la Jeanne représentée ici a entre 17 et 19 ans, Bruno Dumont a décidé de continuer avec la jeune comédienne qui interprétait Jeannette, Lise Leplat Prudhomme, 10 ans au moment de ce second tournage. Il a senti, à juste titre, que la vraisemblance physique comptait peu face à l’intensité qui se dégage de la fillette. À la fois intransigeante et fragile, droite et gracile, la Jeanne que Lise Leplat Prudhomme offre à l’écran est en symbiose parfaite avec celle dont le cinéaste conte la trajectoire.