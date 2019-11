Le médecin malgré eux

T erminal Sud n’est pas la suite de Bled Number One, le deuxième film de Rabah Ameur-Zaïmeche, réalisé en 2006, mais il y puise son origine. Bled Number One évoquait les années noires en Algérie, montrait un climat de violence dû essentiellement aux islamistes. Ce qui, du point de vue des représentations politiques, simplifiait considérablement les enjeux. Terminal Sud, son sixième long métrage, contient beaucoup plus de nuances et de complexité.

La première séquence montre un bus arrêté à un barrage par des hommes en tenue paramilitaire. Les voyageurs sont détroussés et un jeune militaire qui se trouve parmi eux est enlevé. Nul ne sait qui sont ces hommes imposant leur loi, de quel côté ils sont, à quel clan ils appartiennent. On découvrira ensuite que les forces de l’ordre officielles sont inexistantes et que ces bandes armées, parfois opposées entre elles, font régner la terreur dans le pays.