Retraites : Tout le monde sera touché

Certains l’appellent la réforme avant la réforme. Sous le prétexte de la recherche d’un équilibre financier avant le changement de système, le gouvernement cherche à durcir le régime actuel dès 2020, bien avant la réforme systémique du régime des retraites prévue pour 2025. C’est pour justifier ce virage austéritaire que le Premier ministre a sollicité le Conseil d’orientation des retraites (COR) – dont le rôle, depuis sa création par la loi Touraine, votée en 2014, vient d’être de fait élargi.

« Le COR n’avait jamais fait de rapport de commande, s’étonne Michaël Zemmour, maître de conférences en économie à l’université Paris Panthéon-Sorbonne. Le gouvernement instrumentalise cet outil pour mettre en scène le déficit et imposer des économies drastiques dès 2020. »

Emmanuel Macron a confirmé lors de son passage, début octobre, à Rodez : « Si le COR nous dit : “il manque 8, 10 milliards”, on devra dire “il faut travailler un peu plus longtemps, ça, c’est tout à fait vrai”. S’il nous dit “c’est à l’équilibre en 2025”, on n’aura pas besoin de (le) faire. » Or, compte tenu de la commande gouvernementale, la conclusion du COR montre, sans surprise, un déficit allant de 17 milliards d’euros pour le pire scénario à 8 milliards pour le meilleur.

Un déficit monté de toutes pièces

Mais voilà, les trois « conventions comptables » retenues pour établir le diagnostic sont discutables. Le COR reprend, sans vraiment les remettre en question, les projections gouvernementales. Le pire scénario annonce même un déficit dont la quasi-totalité est liée à la baisse de la masse salariale publique et à une hausse plus faible des salaires de ce secteur – par le gel des points d’indice – et donc des cotisations.