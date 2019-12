Cédric Revault, 37 ans, pompier professionnel

« On gère de plus en plus de détresse sociale, de tentatives de suicide, et on n’est pas formés pour ça ! »

Cédric a toujours su qu’il n’était pas fait pour travailler dans un bureau. Au début, il voulait suivre la filière Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives). « On m’a dit que j’étais nul en maths alors on m’a envoyé en comptabilité. » Allez comprendre ! Sans surprise, il ne se passionne guère pour ses études. À 17 ans, il s’engage en tant que pompier volontaire. « J’ai rencontré un lieutenant sapeur-pompier à un forum des métiers. J’ai été séduit par l’aspect rigoureux, sportif,…