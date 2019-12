Christian Prigent : Notes pour rester droit

Point d’appui, 2012-2018 est le journal d’un poète préoccupé par les implications politiques de l’écriture. Christian Prigent y parle de littérature, de cinéma, de questions de société, d’amour…

Christian Prigent résiste encore et toujours. Même s’il est conscient que notre époque n’est pas à l’invention formelle ni à la théorie, il ne lâche rien. Au tournant des années 1968 et 1970, il a fait partie des avant-gardes autour d’une revue poétique dont il est l’un des fondateurs, TXT, qui liait dans un même mouvement audaces esthétiques et révolution. Une fois cette période recouverte par un grand assagissement confinant à l’esprit de restauration, Prigent, non sans un regard rétrospectif amusé, n’a…