Talking about Trees, un beau film de Suhaib Gasmelbari sur de vieux réalisateurs dont la carrière a été interrompue, au Soudan.

Au Soudan, le cinéma a existé. Les quatre protagonistes de ce documentaire de Suhaib Gasmelbari, jeune réalisateur soudanais ayant fait ses études en France, l’attestent. Ils ont pour nom Ibrahim Shadad, Suleiman Mohamed Ibrahim, Altayeb Mahdi, tous trois cinéastes, et Manar Al Hilo, qui a produit leurs films. Ils ont un âge certain et connu une vie chaotique, avec arrestations et exil. Les derniers films qu’ils ont pu réaliser remontent aux années 1980. La dictature d’Omar El-Bechir, à force…