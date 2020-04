Une nouvelle expérience musicale pour l’ex-guitariste de Sonic Youth, Lee Ranaldo.

Sonic Youth n’existe malheureusement plus – même si officiellement le groupe a seulement été déclaré en pause depuis 2011 –, mais ses membres continuent, chacun leur tour, de donner de leurs nouvelles à travers les publications de leurs derniers enregistrements. Le guitariste Lee Ranaldo est, avec Thurston Moore, le plus assidu dans cet exercice. Il a aussi été le premier à s’aventurer en dehors du groupe avec un disque réalisé en 1987 et a poursuivi ce chemin ces dernières années à travers différentes…