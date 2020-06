« Indio », de Cesare Battisti : Une grande découverte

Dans Indio, écrit au Brésil quand il y était réfugié, Cesare Battisti relate une autre version de l’arrivée des Européens dans ce pays à la fin du XVe siècle.

Quand on s’acharne à réduire l’œuvre à un destin, au parcours biographique de son auteur, exactement comme le faisait Sainte-Beuve au XIXe siècle, on cadenasse la lecture qu’on peut en avoir. Au printemps 2019, les éditions du Seuil ont décidé de reporter la publication du nouveau roman de Cesare Battisti, alors que celui- ci venait de passer aux aveux dans la prison d’Oristano (1), en Sardaigne, où il purge une peine à perpétuité. Même si la justification de cette décision avait été on ne…