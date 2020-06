Les dessins de la semaine d'Aurel : Terrasses et pantoufles

Culture accès libre

par Jérôme Provençal ,

Notre Voyage autour de nos chambres #62 vous incite à découvrir Music Activists 2020 (From Home), une plantureuse compilation collective proposée par le très défricheur label français Infiné. Au total, plus de deux heures de musique inédite gravitant entre ambient, électronica, néo-classique, techno et musique sérielle. Dépaysement garanti.