Pour notre jeunesse, résistons ! Appel du 18 juin 2020

Nous ne sommes pas dupes : le contexte sanitaire sert aujourd’hui de prétexte à la mise en place de nouvelles mesures, autoritaires et liberticides, tout particulièrement dans le domaine de l’enseignement, de la maternelle à l’université. Nous refusons le sort qui est fait aujourd’hui à notre jeunesse, et derrière elle, la mise au pas de la société tout entière, à grand renfort d’outils numériques. Plus qu’au virus, c’est à ce qui fait notre humanité que le gouvernement semble avoir déclaré la guerre. Aussi nous nous saisissons de cette date hautement symbolique du 18 Juin pour lancer un appel au sursaut des consciences et à la résistance.

Des dirigeants politiques indignes, qui depuis de nombreuses années sont à la solde des lobbies et forment notre gouvernement, utilisent la pandémie pour instaurer la mise à distance, accélérer la casse de l’école publique et provoquer la défaite de la pensée. Nous refusons de continuer à subir le confinement des cerveaux et le déluge numérique qui nous est infligé.

Les protocoles drastiques imposés dans les écoles culpabilisent les enfants dans leurs élans les plus naturels. L'autre devient une menace. La manière dont la « distanciation sociale » fait loi va à l'encontre de ce qui forge la cohésion sociale. L'anormal est en passe de devenir la norme, exposant les plus jeunes à une forme sournoise de maltraitance. Une nouvelle pandémie se répand : celle de la pensée unique et dématérialisée. Déjà conçue depuis des années comme un centre de tri, l’école est en passe de devenir un instrument de soumission. On finit par oublier que l’enseignement repose sur une transmission qui nécessite d’être incarnée et qui ne peut exister sans relation humaine et tangible. Aucun outil numérique ne pourra remplacer un professeur ou une institutrice : délivrer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être implique un engagement relationnel. On ne remplacera pas les enseignants par des écrans !

Pourtant les déclarations du ministre de l’Éducation et désormais une proposition de loi présentent « l’enseignement numérique distanciel » comme l’école de l’avenir. Mais cela ressemble plutôt à une expérience d’aliénation de masse, visant à nous transformer en consommateurs de produits numériques standardisés et à nous attacher un peu plus encore à nos écrans. À la fois otages et complices, enseignants et parents deviennent malgré eux les auxiliaires et les victimes de ce système prédateur et déshumanisé. Un système d’endoctrinement et de surveillance, qui criminalise et anéantit toute possibilité de construire une intelligence critique.

Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? Nous ne le croyons pas ! Face à cette guerre mondiale déclarée à l’intelligence, à la sensibilité et à la vie, il existe une force immense.

Nous, qui sommes désormais comme Personne face à l’œil du Cyclope, nous affirmons que rien n’est perdu. Nombreux sont celles et ceux qui refusent ce dévoiement de l’esprit de l’école publique. Même de hauts fonctionnaires du ministère dénoncent aujourd’hui « un système éducatif détourné de ses fondements républicains et de ses valeurs », une « mise au pas générale », la « compétition de tous et l’élimination des plus faibles ».

Nous, Personne, qui sommes actuellement partout, nous appelons tous les jeunes de ce pays à reprendre possession de leur intelligence et à devenir maîtres de leur avenir. Nous appelons tous les parents d’élèves, enseignants et éducateurs, exaspérés par le décalage entre la réalité et le discours idéologique sur la « Nation apprenante », à réagir contre l’instauration de ce funeste « ordre nouveau » de l’éducation.

Nous appelons à inventer les gestes barrières non pas contre l’Autre, mais contre la dystopie numérique et la surconsommation qui font fi de toutes les valeurs éthiques, de toutes les recommandations médicales, et qui accélèrent de manière vertigineuse l’épuisement des ressources et l’extinction du vivant sur notre planète.

Nous appelons à ne plus laisser les tenants d’un productivisme effréné, inconscients des urgences qu’affronte l’espèce humaine, déverser leurs mensonges et imposer leurs politiques inégalitaires et dévastatrices. Leur monde d’après est un cauchemar pour l’humanité entière, nous n’en voulons pas.

Nous appelons à cesser de nous conformer aux injonctions contradictoires et aliénantes, à réapprendre à penser par nous-mêmes, à exercer notre libre-arbitre et notre responsabilité.

Nous refusons le sacrifice de notre jeunesse, et nous appelons à traduire en actions concrètes notre colère et notre refus d’un modèle d’éducation et de pratiques d’enseignement qui nous déshumanisent et asservissent les consciences. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre.

Collectif « Nous, Personne »

Site du collectif : http://nouspersonne.fr

Premiers signataires : Jawed ABDELMOUMENE (commerçant, parent d'élève), Hugo ALZINGRE (architecte), Matthieu AMIECH (éditeur, parent d’élève), Luisa ANGIUS (professeur), Stéphanie ANTOINE (enseignante), Sandrine AZZARA-MOSER (chef d’entreprise), Anne-Véronique AUZET (géographe, professeure de l'Université de Strasbourg), Fatou BA (parent d’élève, conteuse), Céline BALASSE (enseignante et parent d'élève), Estelle BARDIN (enseignante), Laura BARSOTTI (parent d'élève), Esther BAUER (psychologue de l'éducation Nationale), Hélène BECHTOLD (enseignante), Jean BECHTOLD (réalisateur), Fanny BECVORT (enseignante), Yael BENHAYON (enseignante), Dihya BENOUSSAID (étudiante), Luc BERNARD (professeur), Jean-Michel BERNAT (enseignant), Christophe BERTON (professeur), Franck BETTCHER (travailleur indépendant), Victor BIERRY (enseignant et parent d'élève), Arnauld BIGANZOLI (militant pédagogique et syndicaliste), Anne BISCHOFF (enseignante et parent), Marie Claude BLANCHER (ergothérapeute), Rébecca BOLIDUM (enseignante), Antonin BONIFACE (professeur des écoles), Corine BONNINGUE (enseignante du supérieur retraitée), Anne-Marie BONNISSEAU (enseignante retraitée), Alain BOOS (retraité de la fonction publique), Véronique BORG (comédienne), Sébastien BOUCHE (parent d'élèves), Martine BOUDET (professeure de Lettres et essayiste), Anne BRUNNER (enseignante), Samuel BRUNNER (enseignant et parent d'élève), Claude CALAME (directeur d'études, EHESS), Geneviève CAMPS (parent d'élève), Guillaume CARNINO (maître de conférences), Charlotte CASTERAN (étudiante kiné), Florent CAYRÉ (informaticien et parent d'élève), Catherine CHABRUN (militante pédagogique), Jeanne CHAGNOL-HENRY (retraitée de l'Action Sociale et Culturelle), Grégory CHAMBAT (militant pédagogique et syndicaliste), Marie CHAUVIERE (parent d'élève, chanteuse), François CHOUQUET (professeur de philosophie à la retraite), Michèle CLEMENT (psychologue), Véronique CORBEL (enseignante), Hervé CORDIER (parent d'élèves et formateur), Anne COUDERC (enseignante retraitée), Marie-Noëlle COUVRET (parent d'élève), Julien CRISTOFOLI (enseignant militant), Désir CYPRIA (enseignant), Orlann DAIRE (élève), Odile DAUPHIN (enseignante retraitée et grand-mère d'élèves), Véronique DECKER (directrice d’école), Laurence DE COCK (historienne, enseignante), Coline DE DADELSEN (enseignante et parent d'élèves), Hendrik DE GRAAF (enseignant), Dominique DELAHAYE (enseignant retraité), Claire DELESCLUSE (coordonnatrice formation pour adultes retraitée), Edwige DELFORNO (enseignante), Flora DELFOSSE (enseignante), Olivier DELOIGNON (enseignant et parent d'élèves), Florian DELOUP (enseignant-chercheur et parent d'élèves), Yannick DEMMERLE (athlète, artiste), Marina DESLAUGIERS (ingénieure R&D informatique, parente d'étudiant), Delphine DIDIOT (enseignante), Claude DIVOUX (enseignant et parent d’élève), Roni DOGAN (étudiant), Aline DOLISY (parent), Benoit DOLISY (parent), Bruno DRWESKI (Maître de conférences HDR), Anne DURANEL (garde d'enfant), Jean-Michel ESPINAS (professeur technique), Jules FALQUET (enseignante chercheure, féministe), Olivier FAUVEL (régisseur, parent d'élève), Alexandre FELTZ (médecin généraliste , adjoint au maire), Georges Yoram FEDERMANN (psychiatre, élève et parent d’élèves), Cyrille FEUILLAT (parent), Etienne FIEUX (enseignant-chercheur), Yves FILLER (régisseur et parent), Marianne FISCHMAN (féministe, enseignante et mère d'élève), Pierre FLANET (enseignant, Marie-Laurence FONTANEL, parent), Anne-Marie FRANÇOIS (enseignante), Edith FRATTE (citoyenne), Patricia FUGER (enseignante et parent), Perrine GAMBART (enseignante), Adeline GARCIA (enseignante), Francisco GARCIA (enseignant en retraite), Pascal GASPARI (parent), Eric GAUTHIER-LAFAYE (ingénieur du son), Francis GILLERY (réalisateur), Juliette GIUDICELLI (enseignante et parent d'élèves), Manon GRAFF (parents d’élèves), Fabienne GRANDEMANGE, Sylvain GRANDSERRE (maître d'école), Luca GRECO (linguiste, professeur des universités), Lena GRIGORIADOU (enseignante), Brigitte GUINAIS (enseignante retraitée), Thomas GUTEHRLE (musicien), Samuel HAABY (chef de projet et parent d'élèves), Sandra HAABY (employée de commerce et parent d'élèves), Bruno HABERKORN (enseignant), Jacques HAIECH (professeur honoraire des universités), Corinne HAINOT (enseignante), Laetitia HAMM (parent d'élèves), Stanne HUSSON-STEINBACH (enseignante), Celia IZOARD (parent d'élève, journaliste), Sandrine JACOBY (enseignante et parent), Catherine JORDY (enseignante), Karima KADI (conseillère de prévention), Somaye KHAJVANDI (doctorante en sociologie clinique), Nacira KHELIFI (Formatrice, parent d’élèves), Nasser KHELIFI (parent d’élèves), Jennifer KIEFFER (enseignante, membre du GFEN 67), Monique KLIPFEL (agrégée d’histoire-géographie), Dany KOCHER (parent d’élève, Maire de Phalsbourg et Pdt de la communauté de communes du pays de Phalsbourg), Annely KOHSER-BRUSSIEUX (enseignante et parent), Jean-Luc KOP (enseignant-chercheur), Magda KOSSIDAS (helléniste, auteur, conteuse d'épopées, parent d'élève), Naïm KSIBI (chercheur indépendant), Gwenola KUBIAK (parent d'élève), Patrick LABICHE (artiste lyrique), Hélène LACOSTE (comédienne), Mathilde LARRERE (enseignante chercheuse), Jean-François LAVIGNE (chef d’entreprise), François LEBRUN (parent d'élèves), Michèle LECLERC-OLIVE (recherche), Michelle LECOLLE (enseignante-chercheuse, linguiste), Aurélien LEDRAN (éducateur), Caroline LEDRAN (éducatrice), Jennifer LEDRAN (ostéopathe), Justine LEDRAN (éducatrice spécialisée), Patrice LEDRAN (directeur d’établissement social en retraite), Antoine LEJOLIVET (parent d'élève), Yann LEREDDE (enseignant-chercheur, parent d'élèves), Konrad LODER (enseignant, Strasbourg), Olivier LONG (Universitaire et peintre), Jean LORRAIN (comédien), Catherine LUBRANO (enseignante), Catherine LUCQUIAUD (informaticienne, enseignante, parent), Nicolas MAILLARD (enseignant en classes préparatoires), Pascal MAILLARD (enseignant et animateur d’ateliers de création poétique), Laila MAKHLOUFI (élève), Jean MALIFAUD (enseignant-chercheur), Pascal MALINGREY (enseignant et parent), Emma MARCELLINO (lycéenne), Micheyle MARLIER (formatrice professionnelle et grand-parent), Audrey MARTAYAN (parent d’élèves), Xavier MARTAYAN (parent d’élèves), Stéphanie MARY (enseignante et parent d'élèves), Christophe MASUTTI (auteur, hacker, co-administrateur de Framasoft, docteur et parent d'élève), Xavier MATHIEU (comédien, ex porte-parole CGT Continental), Guillaume MAZEAU (historien), Elchin MELIKYEGANOV (carreleur, parent d’élève), Samira MELIKYEGANOVA (parent d’élève), Jean Claude MEYER (enseignant à la retraite, rédacteur de la Feuille de Chou), Christian MEYER (enseignant), Stéphane MICHOT (enseignant), Antoine MICHON (retraité de l’enseignement), Christophe MILESCHI (parent), Catherine MILLENBACH (enseignante), Céline MILLET (enseignante), Régis MISSIRE (Enseignant-chercheur, linguiste), Marc MOREIGNE (enseignant vacataire), Geneviève MUNCH (enseignante), Béatrice MUNCH (employée associative), Marie-Céline NOCLAIN (directrice artistique, parent d'élève), Hadrien NOUVELOT (enseignant), Freddy NUNIGE (enseignant), Justine PUL-GUEBERT (enseignante, membre du GFEN), Philippe PEAUPARDIN (parent d'élèves), Christian PFOHL (parent d'élève), Claude PÉDAILLÈS (psychologue), Audrey PELTIER (professeure documentaliste), Agnès PETIT (parent d'élève), Jean-François PETIT (parent d'élève en pré-retraite), Serge PEY (écrivain, professeur émérite Université Jean Jaurès), Roland PFEFFERKORN (professeur émérite), Anne-Sophie PICARD (enseignante et parent), Sophie PLATTNER (parent d'élève et animatrice), Claire POIROT (enseignante et parent d'élève), Olivier PRINCET (parent d'élèves), Mylène PRINCET-HEYD (parent d'élèves), Jean-Luc QUILLING (enseignant et parent), Marie QUILLING (étudiante), Ludivine QUINTALLET (co-présidente de l'association Cantine Sans Plastique France), Elsa RAMBAUD (maître de conférences), Liliane REINAGEL (enseignante), Olivier RIOUAL (enseignant), Salome RISLER (professeure et parent d'élèves), Annabelle RODRIGUES (enseignante, membre du GFEN 67), Jacob ROGOZINSKI (professeur d'université), Thierry RUIZ (parent d'élève), Odile SCHAUL (parent d'élève), Pierre SCHMIDT (enseignant retraité), Dimitri SCHNEIDER (lycéen), Xavier SCHNEIDER (parent - président FCPE 67), Camille SCHPILBERG (parent), Valérie SCHULER (assistante maternelle et parent d’élèves élu), Philippe SELOSSE (enseignant-chercheur), Marie SEUX (comédienne, parent d'élèves), Imène SFAXI (parent d’élèves), Pierre SIGALAS (enseignant), Gérard SIMLER (médecin généraliste, conseiller général du Bas-Rhin de 2001 à 2015), Stéphanie SPECHT (enseignante, parent d’élève), Indiana SYLLA (costumière et parent), Gwenael TESSIER (enseignant et parent), Pierre THINES (enseignant et parents d'élèves), Guy THOMANN (parent d'élève), Céline THOUVENEL (parent d'élève, pharmacien), Pascale TOUVEREY (éducatrice de Jeunes enfants), Denise TROADEC (parente), Xavier VARIOT (professeur et parent d'élève), Frederic VERHAEGEN (enseignant-chercheur), Juliette VINEL (kiné pédiatrique), Anja VOGEL (journaliste et parent d’élève), Christiane VOLLAIRE (philosophe, chercheure associée au CNAM), Marianne VOLLET GLESS (directrice de Centre d'Information et d'Orientation, réserviste citoyenne de l'Education), Michel VOLMER (Enseignant, Parent d’élèves), Nathalie WACH (parent d'élève), Sylvie WATELET (parent), Aude WEBER (infirmière en reconversion, parent), Thomes WEBER (parent d’élève, chef d’entreprise), Anne-Marie WEHRUNG (enseignante et parent d’élève), Françoise WERCKMANN (conseillère municipale déléguée), Michelle ZANCARINI-FOURNEL (historienne), Anny ZORN (médecin généraliste), Véronique BERGER (enseignante), Marie-Helene BOHNER-CANTE (professeur), Camille BONNEFOI (maman et enseignante en école d'art), Paul-Henri CLAVIER (enseignant retraité), Patricia COLOMB (enseignante), Yannick CORDIER (parent), Jean-Philippe CRABE (enseignant), Isabelle DOMENJOUD (enseignante), Jean FORMERY (médecin généraliste), Roland GORI (professeur honoraire des universités, psychanalyste, président de l’appel des appels), Eda ILKHAN (étudiante), Christine JUNG (enseignante), Sabine KALKA-KNECHT (couturière, parent d’élèves), Djillali KESSAISSIA (enseignant), Didier LEBLOND (enseignant), Yann LEGRAND (parent d’élève, conducteur de travaux), Liêm-Khê LUGUERN (historienne, enseignante), Karine MAUVILLY (essayiste, parent d'élève), Jean Philippe MAZZUCOTELLI (chirurgien), Xavier MOUILLEBOUCHE (enseignant et parent d'élève), Fabienne NEUBERT (enseignante retraitée), Vincent NICOLAS (étudiant), Sophie PARISOT (orthophoniste), Isabelle PREFOL (enseignante), Maxime SALVI (enseignant), Claude SCHAUDER (psychanalyste, appel des appels), Mahmoud SENADJI (parent), Aurélien SELVA (chômeur), Adèle TABAALI (lycéenne), Dominique THIL (enseignante), Florence THOUVENIN (enseignante), Marc WEINSANTO (enseignant retraité), Céline WINTER (enseignante et parent).