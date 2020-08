Jean-Philippe Charbonnier : L’œil grand ouvert

Comptant parmi les principaux lieux consacrés à l’art photographique en France, le Pavillon populaire, situé au centre de Montpellier, se distingue par l’originalité et la densité de ses expositions, toutes en accès libre. Intitulée Jean-Philippe Charbonnier. Raconter l’autre et ailleurs (1944-1983), l’exposition actuelle invite à découvrir un photographe français peu connu du grand public et pourtant considéré comme l’un des représentants majeurs de la photo humaniste, aux côtés de Robert Doisneau, Willy Ronis ou encore Henri Cartier-Bresson.

Né en 1921 et mort en 2004, Jean-Philippe Charbonnier a traversé presque tout le XXe siècle en gardant l’œil vif, toujours à l’affût, le plus longtemps possible. « Les photos ne vous attendent pas. On est photographe d’une manière permanente, de l’intérieur », disait-il. Venu par hasard à la photo durant son adolescence, il s’est formé sur le tas, alternant plateau, studio et reportages sur le terrain.