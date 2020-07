Les dessins de la semaine d'Aurel : Darmanin et Castex

Sur le vif accès libre

par Maeva Chirouda ,

Lorsque j’apprends l’ouverture des frontières de la Tunisie le 27 juin, je décide de prendre mon billet d’avion pour retrouver ma famille et continuer mon stage de journalisme à distance. Un simple vol Paris-Tunis de deux heures qui s’est transformé en parcours plus compliqué que prévu à cause du Covid-19.