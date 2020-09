« Honeyland » : Le miel de la discorde

Hatidze Muratava marche à travers les steppes, grimpe sur les troncs d’arbre, escalade les montagnes, traverse les rivières façonnant les paysages de Macédoine du Nord. Elle n’a pas peur de la nature, elle vit en harmonie avec elle. Hatidze est l’une des dernières apicultrices traditionnelles -d’Europe, et on la découvre évoluant à flanc de montagne pour atteindre ses ruches naturelles creusées dans la roche. Armée d’un enfumoir rempli de bouse, elle manipule tranquillement les abeilles à mains nues, en chantant pour les apaiser et extraire les rayons remplis de miel scintillant. « Moitié pour moi et moitié pour toi. On prend juste ce qu’il nous faut », répète-t-elle joyeusement à chaque récolte. C’est son secret : ne pas exploiter à outrance ses amies volantes et bourdonnantes mais travailler avec elles.

Honeyland n’est pas un film sur la fabrication du miel dans les Balkans mais une immersion quasi naturaliste dans le quotidien d’Hatidze, vivant depuis plus de cinquante ans dans ce hameau sans eau courante, ni électricité, ni présence humaine :