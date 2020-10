« Rassemblez-vous en mon nom », de Maya Angelou : Un roman noir

Rassemblez-vous en mon nom, de Maya Angelou, est réédité. Un portrait de femme personnel et une réflexion pointue sur les cultures noires.

Souvent, il ne suffit à Maya Angelou que de quelques phrases pour résumer des livres entiers consacrés aux études africaines--américaines. Militante et écrivaine, Maya Angelou a fait de son parcours personnel une œuvre littéraire et politique. Née à Saint-Louis dans le Missouri en 1928, elle a vécu dans le sud ségrégué de l’Arkansas, dans le San Francisco des années 1940, à Harlem et au Ghana. Auprès de Martin Luther King, elle a été une figure phare du mouvement des droits civiques. Aux côtés de Malcolm…