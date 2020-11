Que peut l’artiste face aux cataclysmes ? Transmettre de la beauté ne suffit pas. Il nous faut affronter le totalitarisme de la pensée unique et lutter pour des espaces de liberté.

P réservez-moi des heures ternes et grises, faites que je sois toujours […] en état d’amour et d’exaltation. » Je viens de lire cette phrase du peintre belge Léon Spilliaert, écrite en 1913, sur la beauté de la peinture et les peintres. Tous les artistes dignes de ce nom pensent et ressentent ce besoin d’être en amour, en don de soi, en exaltation dans le travail. Nous sommes nés pour cela ; au-delà du métier que nous pratiquons, ce sont nos vies qui sont en jeu en permanence. Mais voilà, devant les…